شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الخيول يوافق على تصنيف كأس عبدالله الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة على رفع مستوى شوط كأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية ليعد شوطا مصنفا، والذي استحدث هذا الموسم ليقام في ختام موسم سباقات الطائف 2022، بحسب ما أعلنه مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وجاءت الموافقة بناء على طلب نادي سباقات الخيل إلى IFAHR وهو الاتحاد الدولي المعني بسباقات الخيل العربية الأصيلة، ويعد السباق والتصنيف خطوة مهمة تواكب توجه نادي سباقات الخيل في الرفع من مستوى السباقات في السعودية وتطويرها.

ويعد تصنيف الشوط في أول نسخة له هذا العام 2022 هي الأولى في تاريخه، وخصص هذا الشوط للخيل العربية عمر 4 سنوات فأكثر، كما يعد هذا التصنيف من ثمار عمل نادي سباقات الخيل وخططه الاستراتيجية التطويرية بأن تدرج سباقات المملكة ضمن مثيلاتها من سباقات كبرى بالدول المصنفة عالميا.