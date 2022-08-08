اتحاد الخيول يوافق على تصنيف كأس عبدالله الفيصل

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وجاءت الموافقة بناء على طلب نادي سباقات الخيل إلى IFAHR وهو الاتحاد الدولي المعني بسباقات الخيل العربية الأصيلة، ويعد السباق والتصنيف خطوة مهمة تواكب توجه نادي سباقات الخيل في الرفع من مستوى السباقات في السعودية وتطويرها.ويعد تصنيف الشوط في أول نسخة له هذا العام 2022 هي الأولى في تاريخه، وخصص هذا الشوط للخيل العربية عمر 4 سنوات فأكثر، كما يعد هذا التصنيف من ثمار عمل نادي سباقات الخيل وخططه الاستراتيجية التطويرية بأن تدرج سباقات المملكة ضمن مثيلاتها من سباقات كبرى بالدول المصنفة عالميا.
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