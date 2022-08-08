شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الأفريقي يطالب بتأديب رئيس نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بيانا شديد اللهجة، للرد على تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، حول شرط التعاقد مع اللاعبين الأفارقة.

وصرح دي لورينتيس بأنه يرفض التعاقد مع لاعبين أفارقة مرة أخرى، ما لم يوقعوا اتفاقا على عدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي تقام خلال منتصف الموسم كل عامين.

وقال «كاف» في بيانه «نشعر بالذهول من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة من رئيس نابولي، بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الأفريقية».

مضيفا «نحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فتح تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي».

وأكمل «نلتزم بالدور الذي تلعبه كرة القدم في مختلف قارات العالم لتوحيد الناس من كافة الثقافات والأعراق والديانات، ليس لدينا أي شك في أن نابولي واليويفا ملتزمان مثلنا تماما بتلك الأهداف الإنسانية».

وتساءل «الكاف»: هل رئيس نابولي سيفرض القيود نفسها على لاعبي أمريكا الجنوبية وآسيا وباقي القارات، كما يريد فرضها على اللاعبين الأفارقة؟

وتابع «كأس الأمم الأفريقية هي البطولة الرئيسية لنا، وواحدة من البطولات العالمية الرائدة في كرة القدم، وتم بث مباريات النسخة الأخيرة في أكثر من 160 دولة، وجذبت أكثر من 600 مليون مشاهد».