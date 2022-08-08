ديشان يؤكد مشاركة بوجبا بكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم غيابه عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة، أعرب المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديديه ديشان عن ثقته مجددا في قيام بول بوجبا بدور بارز مع المنتخب في كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وعانى بوجبا من مشكلة في الركبة خلال الاستعدادات للموسم بعد عودته إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وكان من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، كانت ربما ستبدد فرصته في المشاركة بكأس العالم 2022، لكنه اختار العلاج بدلا من الجراحة أملا في عودة أسرع للملاعب.

وينتظر أن يشارك بوجبا مجددا إلى جانب أنجولو كانتي في خط وسط المنتخب الفرنسي خلال المونديال الذي ينطلق في نوفمبر، وذلك علما بأن كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي عانى أيضا من مشكلات الإصابة في المواسم الأخيرة.

وقال ديشان بشأن الثنائي في تصريحات لصحيفة «لو باريزيان» :نحن نتحدث عن لاعبين بارزين يتمتعان بخبرة كبيرة وقدرات قيادية. مضيفا «من المهم تواجدهما، لكن لا شيء مضمون، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعداد اللاعبين الشبان.»