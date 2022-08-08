غاريث بيل يسجل هدفا على طريقة ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، في فوز فريقه الجديد لوس أنجلوس على مضيفه ريال سولت ليك (4-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وسجل الهدف الرابع لفريقه على طريقته، حيث انطلق بسرعة من منتصف الملعب ومر من لاعبين في الجبهة اليمنى قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويرسل الكرة إلى داخل الشباك، على في ملعب «ريو تينتو».

وأعاد غاريث بيل إلى الأذهان هدفه الشهير الذي أحرزه بقميص ريال مدريد في مرمى فريق برشلونة في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا عام 2014، عندما لحق بالكرة بمحاذاة خط التماس في الجهة اليسرى وانطلق بسرعة كبيرة ومر من دفاع النادي الكتالوني، قبل أن يرسل الكرة في سباك «البلوغرانا» من بين قدمي حارس مرماه بينتو.

ووقع النجم الويلزي على هدف الثاني في الدوري الأمريكي منذ انضمامه إلى صفوف نادي لوس أنجلوس غالاكسي، قادما من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

ويتصدر لوس أنجلوس ترتيب المجموعة الغربية برصيد 51 نقطة حصدها من 23 مباراة، متقدما بفارق 6 نقاط على وصيفه أوستن، الذي لعب 24 مباراة.