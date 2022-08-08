أول تعليق من محمود كهربا بعد أنباء تدخل الأهلي لحل غرامة الـ 2 مليون دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر خاصة إلى مجلس إدارة النادي الأحمر، بعدما قررت شركة الكرة بالنادي تحمل نصف غرامته على أن يتم خصم النصف الآخر من عقده.

وعبر خاصية "ستوري" بحسابه على موقع "انستجرام"، نشر كهربا صورة له بقميص الأهلي، مستعينا بمقطع غنائي يحمل رسالة شكر للنادي الأهلي بعد وقوف مجلس إدارة النادي بجواره ومساعدته في حل أزمته.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي تأكيده أن شركة الكرة بالنادي، برئاسة ياسين منصور، قررت تحمل نصف غرامة اللاعب محمود كهربا، على أن يتم خصم النصف الآخر من عقد اللاعب.

وأضاف المصدر أن كهربا سيتواجد بداية من الموسم الجديد في الأهلي بشكل طبيعي، بعد رفض ريكاردو سواريش إعارته للحاجة إلى خدماته.

وفي وقت سابق، حصل الزمالك على حكم نهائي من المحكمة الرياضية ضد محمود كهربا بإيقافه 6 أشهر، مع تغريمه 2 مليون و400 ألف دولار.

ولم يستطع كهربا إيجاد حلول مع القلعة البيضاء الذي رفض تقسيط الغرامة، وفي حالة سدادها سيتم إلغاء الإيقاف على الفور.

يشار إلى أن كهربا (28 عاما) رحل عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الفريق، وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي مطلع 2020، ثم خاض تجربة احترافية على سبيل الإعارة مع فريق هاتاي سبور التركي قبل أن يعود مرة أخرى للقلعة الحمراء.