الزمالك وبيراميدز طوق نجاة المقاصة من الهبوط رسميا الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علاء

تعد مباريات غدًا الثلاثاء، بمثابة قبلة الحياة أو انتهاء الأمل بالنسبة لفريق مصر المقاصة من أجل البقاء في الدوري الممتاز، حيث يقبع الفريق الذي صعد موسم 2010/2011 إلى الأضواء، في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

وتقام غدًا الثلاثاء 3 مباريات بالدوري وهم:

غزل المحلة - بيراميدز.. الساعة 6:30 على ملعب المحلة.

البنك الأهلي - فاركو.. الساعة 9 مساءً على ملعب بتروسبورت.

الزمالك - مصر المقاصة.. الساعة 9 مساءً على ستاد القاهرة.

وأصبح موقف المقاصة معقدًا جدًا في الدوري، حيث ينتظر الفريق، خسارة فريقي غزل المحلة وإيسترن كومباني في جميع مبارياتهم المقبلة، إلى جانب فوز المفاصة بجميع مبارياته المتبقية، حتى يصل إلى 30 نقطة، وهو رصيد غزل المحلة الحالي.

ويواجه غدًا فريق المقاصة نظيره الزمالك في تمام التاسعة مساءً، وسيضع عينه على الفوز بنقاط المباراة، أمام متصدر الدوري وحامل اللقب، الذي يسعى للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، مع انتظار تعثر غزل المحلة وخسارته أمام فريق بيراميدز في المباراة التي تقام في السادسة والنصف من نفس اليوم.

ويتبقى للمحلة صاحب الـ30 نقطة، 5 مباريات، إذا حصل على نقطة واحدة خلالهم فسيخرج من حسبة المقاصة، حيث سيصل إلى 31 نقطة، وهو ما لا يمكن للمقاصة تحقيقه حتى بعد الفوز في مبارياته المتبقية، وحينها سيضطر الفريق الذي يتبع محافظة الفيوم، إلى وضع عينه فقط على فريق إيسترن كومباني الذي إذا فاز أيضًا سيخرج من تلك الحسبة ويهبط المقاصة.

ومن ضمن مباريات المحلة الـ5، مباراة مع المقاصة نفسه، وسيسعى متذيل الدوري في هذه المباراة، الفوز بأكثر من هدف، ليتفوق في المواجهات المباشرة عن أبناء المحلة، الذين نجحوا في الانتصار خلال مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

أما عن إيسترن كومباني، الذي تعادل اليوم أمام طلائع الجيش بهدف لمثله، معززًا رصيده بنقطة ليصل إلى 28 نقطة، فقد نجح في الفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف، والتعادل معه سلبيًا، وهو ما سيخرجه من حسبة المواجهات المباشرة في حالة تعادل الفريقين في النقاط.

مباريات غزل المحلة المتبقية في الدوري

بيراميدز في المحلة - الجونة في الجونة - المقاصة في المحلة - فاركو في الإسكندرية - الاتحاد في المحلة.

مباريات إيسترن كومباني المتبقية في الدوري

الأهلي على ملعب المقاولون - الإسماعيلي في الإسماعيلية - البنك الأهلي على ملعب المقاولون - الزمالك على ستاد القاهرة.

مباريات مصر المقاصة المتبقية في الدوري

الزمالك على ستاد القاهرة - المقاولون العرب على ملعب الكلية الحربية - غزل المحلة في المحلة - سموحة على ملعب الكلية الحربية - فيوتشر على ملعب السلام.