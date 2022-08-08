بناء على رغبته.. محمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن نادي الاتحاد السكندري رسميا، عن تولي محمد عمر منصب المدير الفني لفريق الكرة، حتى نهاية الموسم.

وكشف النادي في بيان له، أن مجلس إدارة الفريق برئاسة محمد مصلحي، اعتمد الجهاز الفني الجديد بقيادة محمد عمر، وذلك خلال الاجتماع الذي تم اليوم الإثنين.

وأضاف البيان بأنه تم الاتفاق على أن يكون مهمة الجهاز الفني حتى نهاية الموسم الحالي بناء على رغبة محمد عمر.

وأكمل البيان بأن عمر مقرر أن يقود تدريبات الفريق من يوم غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم.

ويعاون محمد عمر في الجهاز الفني كلا، من محمد نور مدرب عام، وعصام ربيع مدرب، ويوسف حمدي مدرب، ومجدي بهبوب مدرب حراس مرمى.