إيسترن يخطف نقطة من الجيش.. وسيراميكا وإنبي يتعادلان في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل إيسترن كومباني مع مضيفه طلائع الجيش بهدف لمثله، في مباراة الجولة الـ30 من عمر الدوري، ليرفع إيسترن رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ16، ويعزز الجيش مركزه الخامس بـ46 نقطة.

التعادل عقد موقف فريق مصر المقاصة الذي يقبع في المركز الأخير بالدوري، إذ ينتظر الفوز بجميع مبارياته المتبقية، مع خسارة المحلة وإيسترن لمبارياتهم حتى يتمكن من خطف بطاقة البقاء.

أحداث المباراة

جائت الدقائق الأولى هادئة بين الفريقين، لتشهد الدقيقة 20 التسديدة الأولى عبر عبدالرحمن شيكا،، لكن الحارس عمرو حسام تصدى بشكل ممتاز لتصويبة لاعب الجيش.

ورد إيسترن بعد خطأ من محمد بسام الذي فشل في التعامل مع الكرة لتصل إلى أحمد متعب الذي سدد وتصدى بسام وصحح خطأه، وعند تنفيذ هذه الركنية، كاد إيسترن أن يتقدم برأسية من حمزاوي لكنها مرت بسلام على مرمى الجيش.

وفي الشوط الثاني، استمر الجيش في السيطرة على الكرة، في ظل اعتماد إيسترن كومباني على الهجمات المرتدة.

وسدد عماد ميهوب كرة قوية على مرمى بسام، لكنها مرت بسلام على مرمى حارس الجيش.

ليتقدم محمد صالح بمقاصية رائعة لإيسترن كومباني في الدقيقة 56 بعد تصويبة ارتدت من العارضة ليقابلها المدافع الفلسطيني بطريقة رائعة.

بعدها حاول أحمد سمير تعديل النتيجة للجيش عبر ركلة حرة لكنها مرت أعلى بقليل عن عارضة حارس إيسترن، لينجح بعدها فارس حاتم في تعديل النتيجة في الدقيقة 70.

تشكيل إيسترن كومباني

حراسة المرمي: عمرو حسام.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد صالح - أحمد عبد الموجود - أحمد حمزاوي.

خط الوسط: عماد ميهوب - محمد بن علي طرابلسي- محمد مودي - أحمد متعب.

خط الهجوم: أحمد تمساح- فراس بن عيفية.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - خالد سطوحي - مصطفى الزناري - محمد ناصف.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن شيكا - عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سمير - علي الزاهدي - كريم الطيب.

وفي مباراة أخرى، استضاف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي، على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري.

ويتواجد الفريقان (سيراميكا وإنبي) في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، برصيد 35 نقطة.

أحداث المباراة

الفرصة الأولى كانت عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن شريف دابو سدد كرة أرضية تصدى لها البلعوطي بسهولة عند الدقيقة 26.

وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول حاول إنبي تغيير النتيجة بمرتدة، لكن نجح دفاع سيراميكا في الدفاع عن مرماهم لينتهي الشوط سلبيًا.

مع بداية الشوط الثاني، ظهر فريق إنبي أكثر نشاطًا وسدد أكثر من كرة على مرمى عامر عامر لكن دون خطورة تذكر.

ليرد سيراميكا على استفاقة فريق إنبي بفرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بتصويبة ردتها العارضة، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط.

في خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - شريف دابو.

في خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - علاء عطا - خالد صبحي - صالح جمعه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي- حمزة مجدي - ايفانز منساه - كوامي بونسو.

تشكيل إنبي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: علي يوسف - أحمد فوزي - إبراهيم يحيى - محمد حامد - خالد رضا.

خط الوسط: أحمد العجوز - مصطفى شلبي - مؤمن راضي - إبراهيم القاضي.

وفي الهجوم: جون إيبوكا.

ويجلس على دكة البدلاء:‏ محمود جاد - هشام عادل - إبراهيم جلال - محمد مرسى - محمد شريف حتحوت - مصطفى جمال - جرجس مجدي - دينيوبيتر - عبد الرحمن عماد.