"شرخ وشد".. طبيب بيراميدز يكشف عن موقف مصابي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

أكد مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، على غياب نبيل عماد دونجا وعمر جابر عن مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز، إن عمر جابر يعاني من شد في العضلة الضامة، أصيب به في مباراة الزمالك، ويواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الغياب عن مباراة المقاولون العرب لنفس السبب ومستمر حاليا في أداء برنامجه التأهيلي.

وأضاف المنيري: "نبيل دونجا يعاني من شرخ في عظام الوجه أصيب به في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، ويحتاج للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين بسبب تلك الإصابة بعدما خضع للأشعة والفحوصات اللازمة مؤخرا".

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء باستاد المحلة في إطار مواجهات الجولة ٣٠ من بطولة الدوري.

ويفقد بيراميدز كذلك لجهود الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي؛ بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث في لقاء المقاولون.