"وجه جديد وغياب عبد المجيد وعاشور ".. تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق الأبيض التي ستخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره مصر المقاصة مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بينما يتذيل المقاصة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

وشهدت قائمة الزمالك غياب كلاً من حسام عبد المجيد وإمام عاشور للإيقاف، بينما ظهر وجه جديد في قائمة الفريق الأبيض وهو محمد خضري.

وسيغيب البرتغالي فيريرا عن مقاعد بدلاء الفريق أمام المقاصة، بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية أمام الجونة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد خضري - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سيف الجزيري – سيد عبدالله "نيمار".