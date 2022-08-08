شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ تعلن عن شرط وحيد لرحيل جناح الفريق فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت مصادر صحفية أن إدارة بايرن ميونخ وضعت شرط أساسي لرحيل جناح الفريق الألماني ليروي ساني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك بعدما كشفت العديد من التقارير عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي فى الحصول على خدمات اللاعب.

وأضافت أن إدارة الفريق لا ترغب فى بيع اللاعب فى الوقت الحالي، ولكن إذا جاء عرض قوي لضم اللاعب خلال الساعات الأخيرة من غلق باب الإنتقالات الصيفي الحالي، فإن الأمور قد تتغير داخل النادي البافاري.



تعرف على المبلغ الذي تريده إدارة البايرن من بيع ساني

وأفادت بعض المصادر داخل الفريق الألماني، أن الفريق لن يستغني عن اللاعب الألماني بأقل من 70مليون يورو خلال الفترة الحالية، وإذا رغب أحد الأندية فى الحصول على خدمات اللاعب، فيجب أن يرتقي العرض بإمكانياته الكبيرة.

ما الأسباب التي تدفع إدارة اليونايتد تصمم على اللاعب

وأوضحت الصحافة الإنجليزية فى وقت سابق، أن المستوي الفني الذي ظهر عليه اللاعب مع إنطلاقة البندوسليجا، إضافة إلى فترة الإعداد التي قضاها اللاعب مع الفريق وتألق اللاعب بشكل كبير، دفعت مسئولي الشياطين الحمر فى السعي وراء ضم اللاعب.

وأعرب تين هاج مدرب اليونايتد عن إعجابه الشديد بمستوي اللاعب، لا سيما أن اللاعب سبق له اللعب فى البيرميرليج بقميص السيتي، الأمر الذي سيسهل عليه الإنسجام بسهولة حال إنضمامه للفريق خلال الفترة القادمة.

