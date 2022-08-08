بمشاركة 4 أندية مصرية.. «الكاف» يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد إجراء قرعة بطولتيّ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، والمقرر إقامته مساء غدٍ الثلاثاء في مقر الكاف بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي والزمالك ممثلين عن مصر في بطولة دوري الأبطال، بينما تشهد الكونفدرالية مشاركة كل من بيراميدز وفيوتشر الذى يسجل ظهور الأول في المسابقة عبر التاريخ.

وعبر موقعه الرسمي، حدد الكاف مواعيد الجولات التمهيدية:

مباريات الذهاب في الدور التمهيدي ستقام من 9 لـ11 سبتمبر المقبل، وتقام مباريات الإياب من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الأفريقي قد استقر على عدم مشاركة 6 أندية فى مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة 2022 / 2023 الذي ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وهي: الأهلي والوداد المغربي والرجاء المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولى.

وسيبدأ الأهلي وبيراميدز دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب من دور الـ32، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في الدور التمهيدي لدور الـ64 في البطولتين.

وستذاع القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" بجانب قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب.