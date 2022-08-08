"صلاح يواصل تحطيم الأرقام وتألق هالاند".. ملخص الجولة الأولى من بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عاد الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أحد أقوى الدوريات الأوروبية، مرة أخرى بعد توقفه لمدة شهرين تقريباً، وشهدت الجولة الأولى العديد من الأحداث المثيرة.

وعرفت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، تسجيل 28 هدفاً خلال الـ10 مباريات الأولى التي لُعبت، وانتهت مباراتين فقط بنتيجة التعادل الإيجابي، فيما لم تنته أي مباراة بالتعادل السلبي.

وفشلت أندية كريستال بالاس، أستون فيلا، نوتينجهام فورست، إيفرتون ووست هام، في إحراز أي أهداف في الجولة الأولى، كما أن الجولة عرفت تسجيل 4 أهداف عكسية.

صلاح يواصل تحطيم الأرقام

على الرغم من سقوط ليفربول في فخ التعادل بنتيجة (2-2) أمام فولهام، إلا أن هذا لم يمنع النجم المصري محمد صلاح، من مواصلة تحطيم الأرقام للموسم السادس على التوالي له في "بريميرليج".

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر أمام فولهام، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب "كرافين كوتاج" ضمن الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في المباراة الافتتاحية لـ6 مواسم على التوالي، كما أنه بات أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 8 أهداف، ليعادل كلا من آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 119 له مع ليفربول ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للريدز في بريميرليج، كما أنه عادل رقم مايكل أوين برصيد 158 هدفا ليصبح ثامن أفضل هداف في تاريخ ليفربول بجميع المسابقات.

تألق هالاند والصفات الجديدة

بعد تقديمه لمباراة سيئة في بطولة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول، عاد الهداف النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليُثبت أنه سيكون أحد أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الموسم.

وساهم هالاند في قيادة مانشستر سيتي (بطل الدوري الإنجليزي) لتخطي عقبة ملعب وست هام يونايتد، بتسجيله لثنائية (أحد الأهداف جاء من ركلة جزاء)، ليدون المهاجم الشاب اسمه في تاريخ "بريميرليج"، ويدخل في صراع الحذاء الذهبي مبكراً.

الأمر الذي جعل آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، يبعث برسالة لنجم مانشستر سيتي بعد أول ظهور له ضد وست هام وتسجيله لهدفين قائلاً: "هالاند، أمامك 258 هدفًا"، حيث يتصدر الهداف الإنجليزي قائمة الهدافين برصيد 260 هدفاً في الدوري الإنجليزي.

ولم يكن هالاند هو الوحيد الذي تألق في ظهوره الأول في "بريميرليج"، حيث خطف المهاجم الأورجوياني داروين نونيز، الأضواء في مشاركته الأولى أمام فولهام، عندما دخل بديلاً ونجح في تسجيل هدفاً بعد 13 دقيقة فقط من دخوله كبديل لروبيرتو فيرمينو، وتمكن أيضاً من صناعة هدف التعادل للريدز لزميله محمد صلاح.

كما لفت المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الأنظار إليه في مشاركته الأولى مع تشيلسي أمام إيفرتون، حيث أثبت أنه خير بديل لأنطونيو روديجر الذي رحل عن البلوز في الصيف الجاري إلى ريال مدريد الإسباني.

وتأقلم كوليبالي سريعاً مع رتم وسرعة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم أداءً رائعاً بجانب الثنائي تياجو سيلفا وسيزار أزبلكويتا، كما أنه حافظ على نظافة شباك تشيلسي أمام إيفرتون وساهم في فوز الفريق بهدف نظيف.

لا جديد في يونايتد

أكثر الأشياء كانت ملفتة في الجولة الأولى من "بريميرليج"، هو الأداء السيء الذي قدمه فريق مانشستر يونايتد أمام برايتون، حيث تعرض الفريق للهزيمة بنتيجة (2-1) في ملعبه "أولد ترافورد".

وعاش المدرب الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، كابوساً في ظهوره الرسمي الأول في "بريميرليج، حيث تعرض للخسارة، وأعاد الأذهان لمواطنه لويس فان خال الذي تعرض للخسارة في مباراته الأولى أيضاً أثناء قيادة فريق "الشياطين الحمر" في 2014.

كما أنه جعل برايتون يحقق رقماً قياسياً، حيث نجح الفريق في تحقيق أول فوز للفريق في ملعب "أولد ترافورد" في تاريخ النادي.

وشهدت المباراة تألق باسكال جروس الذي أحرز هدفين في شباك ديفيد دي خيا، ليواصل هوايته في تسجيل الأهداف في شباك مانشستر يونايتد، حيث وصل جروس إلى هدفه السادس خلال مباراته الـ10 أمام يونايتد.

وتعرض تن هاج لانتقادات واسعة، بسبب عدم تدعيم الفريق بشكل كافٍ حتى الآن وعدم إصلاح المشاكل التي يعاني منها الفريق منذ الموسم الماضي، حيث شعر مشجعو مانشستر يونايتد أنه "لا يوجد جديد" في الفريق، كما أنه أجلس الثنائي كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران على مقاعد البدلاء، مما أثار استعجاب النجم البرتغالي الذي يبحث عن طريقة للرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

صراع مبكر على الحذاء الذهبي

على الرغم من أن الدوري الإنجليزي لا يزال في جولته الأولى، إلا أن سباق الحذاء الذهبي بدأ منذ الجولة الأولى، حيث نجح 3 لاعبين فقط من تسجيل هدفين في المباراة الأولى.

ونجح ألكساندر ميتروفيتش من تسجيل هدفين في شباك ليفربول، كما سجل باسكال جروس هدفين في شباك مانشستر يونايتد، وأحرز إيرلينج هالاند هدفين في شباك وست هام يونايتد.

وتقاسم محمد صلاح وسون هيونج مين لاعب توتنهام جائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الماضي، واستطاع صلاح أن يسجل هدفاً خلال الجولة الأولى، فيما غاب الكوري الجنوبي عن التسجيل أمام ساوثامبتون، على الرغم من فوز فريقه العريض بنتيجة (4-1).