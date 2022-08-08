"ثني الركبة وخمس تغييرات".. خمسة تطورات جديدة في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

عاد الدوري الإنجليزي من جديد للحياة، وكل الفرق استعدت بطريقتها؛ لمحاولة الفوز باللقب الغالي أو مجرد البقاء في المسابقة.

وبعيدا عن استعدادات الفرق للبريميرليج، هناك استعداد آخر من جانب المسؤولين عن المسابقة الأهم في إنجلترا.

وقامت رابطة الدوري الإنجليزي بإقرار بعض التغييرات التي تحدث لأول مرة في المسابقة، لزيادة المنافسة بين الفرق وتحسين جودة المسابقة.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز التغييرات التي حدثت هذا الموسم:

ثني الركبة

إلغاء حركة ثني الركبة قبل انطلاق صافرة بداية المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بسبب عدم وجود إجماع بين حملة شارة القيادة في أندية بريميرليج على ذلك.

وكان ثني الركبة للتعبير عن مناهضة العنصرية اعتمد في الملاعب عام 2020، لكن بعض اللاعبين رفضوا ثني الركبة كما فعل الإسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي قبل مباراة أمام مانشستر سيتي، فاقتصر وجود الحركة على بعض المباريات الهامة في الأسبوع.

خمسة تغييرات

بعد الموسم الاستثنائي 2019-2020 الذي شهد تفشي فيروس كورونا والسماح بإجراء خمسة تبديلات في المباراة خلال ثلاث فترات توقف فقد تم إلغاء تلك القاعدة لاحقا.

لكن في الموسم الجاري تم السماح بعودة تلك القاعدة مجددا.

وسوف يتم السماح لكل فريق بوضع تسعة لاعبين في مقاعد البدلاء الخاصة به.

10كرات

قررت رابطة الدوري الإنجليزي وضع 10 كرات في كل جانب من جوانب الملعب وذلك في محاولة منها لتواجد الكرة باستمرار في الملعب سريعا بعد خروجها لتقليل الوقت الضائع في جمع الكرات.

إيقاف إجباري

بسبب تغيير موعد كأس العالم للمنتخبات قررت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف البطولة التاريخية لأول مرة في الفترة بين 12 نوفمبر إلى 26 ديسمبر، حسب الموقع الرسمي لبريميرليج.

وذلك لإعطاء الفرصة للاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في فترة التجهيز لكأس العالم ولعب البطولة.

تأجيل مشروط

راجع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي إرشاداته الخاصة بتأجيل المباريات إذا كان لدى أي ناد عدد غير كاف من اللاعبين.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة الرابطة سوف يقيم كل طلب على حدة بناء على تفاصيل الواقعة.

وستتم منح الموافقة على تأجيل المباريات عندما يكون تأثير توفر اللاعبين على الفريق استثنائي وبعدما يكون النادي اتخذ كل الخطوات المناسبة لتجنب التقدم بطلب للتأجيل.

وستتم فحص كل الطلبات من قبل المختصين قبل أن يتخذ مجلس إدارة الدوري الإنجليزي قراره.