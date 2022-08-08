وزير الرياضة يكشف دور كلاتينبرج ويكشف حقيقة استضافة المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تصريحات محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بشأن أزمة إخفاء اتحاد الكرة خطاب استضافة نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، فيما تحدث عن دور الإنجليزي مارك كلاتينبرج في الجبلاية، وحقيقة تقدم مصر بطلب استضافة كأس العالم 2030.

وقال الخطيب في كلمة عبر قناة الأهلي يوم السبت الماضي إن اللجنة التي شكلتها وزارة الرياضة أدانت اتحاد الكرة في أزمة إخفاء خطاب تنظيم النهائي، لكن لم يُحاسب أحد حتى الآن، مطالبًا بعقاب المقصرين.

من جانبه، صرح صبحي لإذاعة "ميجا إف إم" اليوم الإثنين "نتدخل بالقانون عندما يكون هناك أخطاء في الاتحادات، كان لابد من تشكيل لجنة بعد شكوى الأهلي في أزمة اختفاء خطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، واللجنة برأت ساحة الأهلي".

وأضاف الوزير "أبلغنا اتحاد الكرة بأن هناك خطأ، وطالبناه باتخاذ قرارات لضمان عدم تكرار الخطأ في المستقبل، وهذا دورنا".

وأثار اتحاد الكرة الجدل بعدما غيّر منصب كلاتينبرج أكثر من مرة بين خبير تطوير ورئيس لجنة الحكام، علمًا بأن الحكم الإنجليزي السابق سيبدأ مهامه في الموسم المقبل.

وعلق صبحي "مارك كلاتينبرج لابد أن يتحمل مسؤولية التحكيم كاملة، بأن يكون خبيرًا للتطوير ورئيسًا للجنة الحكام في نفس الوقت، لأن اتحاد الكرة تعاقد معه بمبلغ كبير، وهو لديه خبرات كبيرة".

وكانت تقارير صحفية زعمت أن مصر بصدد التقدم بطلب لاستضافة نسخة كأس العالم 2030 ضمن ملف مشترك مع السعودية واليونان.

وأوضح صبحي تعليقًا على هذه التقارير "مصر تستطيع أن تستضيف البطولات، ولكن بشكل مدروس، وليس كما كان الأمر في السابق، وتنظيم كأس أفريقيا دليل على ذلك، نحن نجهز لأمور كثيرة، ولكن ليس بالشكل الذي نُشر في وسائل الإعلام".