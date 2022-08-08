من قلب تنزانيا.. موتسيبي يعلن موعد إنطلاق دوري السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" أن رئيسه، باتريس موتسيبي، سيطلق دوري السوبر الإفريقي بعد غد الأربعاء 10 أغسطس 2022.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، فإن مدينة أروشا بدولة تنزانيا، ستشهد هذا الحدث الكبير، الذي تنقله العديد من الشبكات ووسائل الإعلام حول العالم، وعبر منصات البث عبر الإنترنت.

وينطلق دوري السوبر الإفريقي في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق، وبإجمالي جوائز يقدر بـ100 مليون دولار، على أن يحصل البطل على مبلغ 10 مليون دولار.

وسيتوجب على كل نادي مشارك في البطولة، أن يفي بمتطلبات عديدة، حتى يتسنى للفريق المشاركة في البطولة.

وإن لم تستوف الأندية معايير المشاركة المطلوبة، فإن النادي المصنف بعد المستبعد، سيشارك بديلًا له، بشرط أن يكون ذلك النادي مستوفيًا لكافة الشروط المطلوبة.