مصدر بالاتحاد السكندري يكشف لمصراوي عن حقيقة التعاقد مع الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري، عن دخول إيهاب جلال دائرة المرشحين لتولي مسؤولية الإدارة الفنية لزعيم الثغر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "مازالت الخيارات أمامنا جميعها متاحة محمد عمر يريد أن يتولى منصب إداري وليس فني، ولكن مازال هناك تواصل معه".

وكانت إدارة الاتحاد قد تواصل مع خمسة مدربين وهم ضياء السيد وحمادة صدقي وحلمي طولان ومحمد عمر ومختار مختار.

وأضاف المصدر: "الخماسي تحت الدراسة، وزاد عليهم إيهاب جلال، الذي تواصلنا مع وكيله لأنه في أمريكا الآن، وبالتأكيد إذا توصلنا لاتفاق سيكون هو الأقرب ولم يتم طرح اسم معين شعباني من الأساس".

وكان الاتحاد أعلن رسميا صباح الإثنين رحيل المدرب عماد النحاس وجهازه الفني، عقب الخسارة (0-3) أمام الأهلي في دوري we المصري.