الامارات | مدرب فرنسا: بوغبا سيشارك في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن ثقته مجددا في قيام بول بوغبا بدور بارز مع المنتخب في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، رغم غيابه عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة. وقال إنه "سيكون حاضرا وسيشارك في المونديال".

وعانى بوغبا من مشكلة في الركبة خلال الاستعدادات للموسم بعد عودته إلى يوفنتوس الايطالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وكان من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، كانت ربما ستبدد فرصته في المشاركة بكاس العالم 2022، لكنه اختار العلاج بدلا من الجراحة أملا في عودة أسرع للملاعب.

وينتظر أن يشارك بوجبا مجددا إلى جانب انجولو كانتي في خط وسط المنتخب الفرنسي خلال المونديال الذي ينطلق في نوفمبر، وذلك علما بأن كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي عانى أيضا من مشكلات الإصابة في المواسم الأخيرة. وقال ديشان بشأن الثنائي في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" :"نحن نتحدث عن لاعبين بارزين يتمتعان بخبرة كبيرة وقدرات قيادية".