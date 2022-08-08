شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. حساب مانشستر يونايتد ينشر فيديو صادم للنجم رونالدو قبل الهزيمة أمام برايتو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر حساب مانشستر يونايتد عبر "تويتر" مقطع فيديو لنجم الفريق، كريستيانو رونالدو، وهو يتلقى صيحات الاستهجان بصوت عال قبل هزيمة الشياطين الحمر، الأحد، أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.

واستدعى إريك تين هاغ، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، المهاجم رونالدو إلى قائمة الفريق، ولكن لم يشارك في التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق جراهام بوتر، حيث شارك في اللقاء بالدقيقة الـ53 بديلا لفريد.

حساب مانشستر يونايتد ينشر فيديو للنجم رونالدو قبل الهزيمة أمام برايتو

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماع جماهير يونايتد وهم يرحبون بحماس باللاعبين على أرض الملعب قبل مباراة برايتون، لكن سرعان ما تنطلق صيحات الاستهجان عندما خرج رونالدو من النفق وسرعان ما تحولت تلك الهتافات إلى سخرية.



وتراجعت شعبية رونالدو بين جماهير اليونايتد منذ أن أوضح أنه يريد الرحيل عن النادي بعد 12 شهرا فقط من عودته، حيث أبلغ اللاعب البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد عام 2023، النادي برغبته في ترك النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في "البريمير ليغ" أنهاه في المركز السادس.

وتحدث تين هاغ عن رونالدو عقب الهزيمة أمام برايتون قائلا: "عليه بذل المزيد من الجهد لاستعادة لياقته الكاملة".

وقال الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "الأمر يستغرق وقتا ولا يمكنك إجباره على شيء، لقد قضى أسبوعا واحدا في التدريب".

وغاب رونالدو عن الفترة التحضيرية للفريق، ولم يسافر المهاجم المخضرم مع بعثة فريق مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر يونيو الماضي، بعد أن حصل (رونالدو) على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، حسب ما ذكر يونايتد حينها.

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة صادمة بنتيجة 1-2 أمام نظيره برايتون، على ملعبه "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن برايتون من تسجيل الهدف الأول عن طريق باسكال جروس في الدقيقة 30، قبل أن يعود نفس اللاعب بعد 9 دقائق لزيارة شباك حارس مرمى الشياطين الحمر، ديفيد دي خيا، محرزًا هدف الضيوف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد هذه الخسارة، ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح الهولندي إيريك تين هاج أول مدرب لمانشستر يونايتد يخسر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مواطنه لويس فان جال، الذي خسر أمام سوانزي سيتي في أغسطس/ آب 2014.

وسجل برايتون أول انتصار رسمي له على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، وذلك بعد تعادلين و11 خسارة سابقة.

من ناحية أخرى، تمثل الخسارة إحباطًا لجماهير الشياطين الحمر، فلم يفز فريقًا أبدًا بالدوري الإنجليزي بعد أن يبدأ موسم المسابقة بخسارة على أرضه، حيث استمر هذا الأمر منذ موسم 1984-1985، حيث كان نادي إيفرتون آخر فريق ينجح في تحقيق ذلك.

وبتسجيله هدفي اللقاء، فقد سجل باسكال جروس 6 أهداف في البريميرليج أمام مانشستر يونايتد، أكثر من أي فريق آخر في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

وفي نفس السياق، ذكرت شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات أن 32% من أهداف جروس في الدوري الإنجليزي جاءت في شباك اليونايتد.

بات نادي مانشستر يونايتد مهددا بخسارة لقب الدوري الإنجليزي للموسم العاشر على التوالي، رغم أنه لم يلعب سوى مباراة وحيدة.

وخسر مانشستر يونايتد من ضيفه برايتون بنتيجة 1-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعلى الرغم من أن هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فإنه أصبح قريبا من فقدان اللقب بسبب عقدة عمرها 38 عاما.

ووفقا لحساب "مسترشيب" للإحصائيات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن آخر مرة فاز فيها فريق بلقب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أول مباراة يعود إلى 38 عاما.



وحدث الأمر في موسم 1984-1985، عندما خسر إيفرتون أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي، قبل أن ينجح في الحصول على اللقب.

ويبحث "الشياطين الحمر" عن استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 10 سنوات، منذ الحصول على اللقب للمرة الـ20 والأخيرة في موسم 2012-2013.

ومنذ ذلك الحين، تعاقب على تدريب مانشستر يونايتد 6 مدربين، بعد رحيل المدرب التاريخي أليكس فيرجسون، آخرهم الهولندي إيريك تين هاج، الذي خسر مباراته الرسمية الأولى مع الفريق.