أسوان يواصل صفقاته بضم "شيكا" استعدادًا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

نجح مسؤولو أسوان في إتمام التعاقد مع مهاجم فريق بتروجت ومنتخب الشباب السابق، محمد السيد خليل "شيكا"، ضمن خطة تدعيمات الفريق استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

شيكا صاحب الـ٢٥ من ناشئي المقاولون العرب، ولعب لأندية طنطا والشرق السعودي وبتروجت فضلا عن مشاركته مع منتخب الشباب تحت قيادة معتمد جمال الفنية.

ونجح أسوان في ضم كلٍ من المهاجم الجابوني ماليك إيفونا والحارس محمد عصام الغندور ومحمود عبدالحكيم جناح الداخلية والمغربي أحمد بلحاج لاعب سرقسطة الإسباني السابق، بالإضافة إلى لاعب الوسط يوسف أحمد حسن ولاعب الوسط إبراهيم عايش.

جدير بالذكر أن أسوان يواصل استعداداته حالياً بمعسكر الإسكندرية والممتد حتى يوم ٢٤ من الشهر الجاري.