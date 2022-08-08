الأهلي والزمالك يشاركان.. تعرف على أبرز الأندية الغائبة عن دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يغيب 6 عمالقة عن النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، التي تشهد مشاركة أبرز أندية القارة السمراء، على رأسها الأهلي والزمالك.

وتقام عصر غدًا الثلاثاء قرعة الموسم الجديد من دوري أبطال أفريقيا، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

ويمثل مصر في البطولة القارية الأهم للأندية، الأهلي والزمالك، بعد جدل حول هوية الفريق الذي سيرافق الأبيض.

ويبدأ الزمالك مبارياته في دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول، بينما كان الأهلي من بين الفرق التي تم إعفاؤها من خوض هذا الدور، وفقًا للتصنيف.

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في الفترة من 9 إلى 11 سبتمر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر، وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، فيما تُلعب مباريات الإياب من 14 إلى 16 من الشهر ذاته.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ورغم تواجد عدد من كبار القارة السمراء، إلا أن هناك 6 عمالقة يغيبون عن النسخة الجديدة.

ويغيب عن دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة الصفاقسي والإفريقي والنجم الساحلي من تونس، ووفاق سطيف ومولودية الجزائر من الجزائر، وكذلك أورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا.

ويلعب الصفاقسي والإفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية لهذا الموسم، بعدما أنهيا مرحلة التتويج في الموسم الماضي من الدوري التونسي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بينما لن يشارك النجم الساحلي في أي بطولة قارية بعد أن حل خامسًا.

ويمثل تونس هذا الموسم في البطولة القارية، بطل الدوري الترجي، ووصيفه الاتحاد المنستيري.

وسبق للإفريقي والنجم الساحلي أن فازا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يسبق أن فاز به الصفاقسي رغم بلوغه المباراة النهائية.

من جانبهما، لن يشارك كل من وفاق سطيف، الذي يقوده المصري حسام البدري، ومولودية الجزائر في النسخة الجديدة من البطولة بعدما أنهيا الموسم الماضي من الدوري الجزائري في المركزين السابع والثامن على الترتيب.

ويمثل الجزائر هذا الموسم الثنائي بطل الدوري شباب بلوزداد، ووصيفه شبيبة القبائل.

وحقق وفاق سطيف، الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية، اللقب مرتين من قبل، فيما حققه مولودية الجزائر مرة واحدة.

أما أورلاندو بيراتس، الذي حصد اللقب مرة واعتاد على الوصول إلى الأدوار النهائية في النسخ القليلة الماضية من البطولة، فيغيب عن النسخة الجديدة، بعد أن احتل المركز السادس في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وتنافس جنوب أفريقيا في دوري الأبطال بالثنائي ماميلودي صن داونز وكيب تاون بطل الدوري ووصيفه على الترتيب.

يذكر أن الوداد المغربي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، وسيمثل القارة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية.