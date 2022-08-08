أول طلبات ميكالي بعد تعيينه مدربًا للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

طلب البرازيلي روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي الجديد، من اتحاد الكرة تقريرًا عن منتخبات الشباب والناشئين، كما طلب من معاونيه قائمة اللاعبين المتاحين للانضمام إلى الفريق الأولمبي (تحت 23 عامًا).

وكان اتحاد الكرة أعلن أمس الأحد بشكل رسمي عن تعيين ميكالي، الذي حصد مع منتخب البرازيل الأولمبي ذهبية أولمبياد 2016، مدربًا للمنتخب الأولمبي المصري.

وأنهى منتخب الشباب "مواليد 2003" الذي يقوده المدير الفني محمود جابر مشاركته في كأس العرب أمس الأحد، باحتلال الوصافة، بعد خسارة المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام المنتخب السعودي.

بينما يتأهب منتخب الناشئين "مواليد 2006" بقيادة المدير الفني محمد وهبة لخوض منافسات كأس العرب للناشئين في الأراضي الجزائرية..

وطلب ميكالي من جهازه المعاون إعداد قائمة بجميع اللاعبين المصريين المتاحين للانضمام للمنتخب الأولمبي "مواليد 2001 والأعمار الأصغر" من أجل رسم ملامح قائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي إلى جانب ميكالي كل من تياجو كونيا مدربًا مساعدًا، ليوناردو فاجونيديس مخطط أحمال وجواو بيدرو محلل الأداء.