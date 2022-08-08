فيتوريا يطلب زيارة مقرات تدريبات أندية الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عبد الباسط

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، زيارة الأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز في مقرات التدريب.

ويرغب المدير الفني للمنتخب المصري في التعرف عن قرب على ملاعب تدريبات الأندية وغرف تبديل الملابس، وكذلك جميع التفاصيل المتعلقة بتدريبات اللاعبين.

ويجري اتحاد الكرة ترتيباته من أجل تنسيق زيارات فيتوريا للأندية خلال الأيام المقبلة، تبعا لارتباطات الأندية ومواعيد مبارياتها في الدوري وكأس مصر.

وكان فيتوريا التقى مؤخرا مع عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من أجل تنسيق أجندة الموسم الكروي المقبل.

جدير بالذكر أن فيتوريا تولى مؤخرا تدريب منتخب مصر، بعقد يمتد 4 سنوات، لما بعد انتهاء كأس العالم 2026.