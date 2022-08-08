ديشامب يتحدث عن إصابة بوجبا وكانتي وتراجع مستوى جريزمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تحدث ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عن إصابة بول بوجبا وغيابه عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة، وذلك قبل بطولة كأس العالم 2022.

وعانى بوجبا من مشكلة في الركبة خلال الاستعدادات للموسم بعد عودته إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وكان من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، كانت ربما ستبدد فرصته في المشاركة بكاس العالم 2022، لكنه اختار العلاج بدلا من الجراحة أملا في عودة أسرع للملاعب.

وينتظر أن يشارك بوجبا مجددا إلى جانب نجولو كانتي في خط وسط المنتخب الفرنسي خلال المونديال الذي ينطلق في نوفمبر، وذلك علما بأن كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي عانى أيضا من مشكلات الإصابة في المواسم الأخيرة.

وقال ديشامب بشأن الثنائي في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان"، "نحن نتحدث عن لاعبين بارزين يتمتعان بخبرة كبيرة وقدرات قيادية."

وأضاف "من المهم تواجدهما، لكن لا شيء مضمون، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعداد اللاعبين الشبان."

وتابع "أنا بالطبع على تواصل مع بول (بوجبا). مشاركته في كأس العالم، ليست قابلة للنقاش اليوم."

كذلك يعد أنطوان جريزمان جزءا أساسيا في خطط ديشامب، رغم أنه سجل ثلاثة أهداف فقط في الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وقال ديشامب "هو ليس إنسانا آليا. الرأس بالطبع هي من تتحكم في الساقين. وكل لاعب يواجه فترة تراجع في المستوى، عاجلا أم آجلا... وهذا يترجم إلى فقدان للثقة."

وأضاف "أنطوان قدم مواسم مزدحمة للغاية. وقبل مشكلاته البدنية في بداية العام (إصابة في الفخذ)، كان دائما بعيدا عن الإصابات خلال مسيرته."

وتابع "وقبل أشهر قليلة، انتقل من ناد لآخر. وربما تأثر بأمور خارجية أيضا".