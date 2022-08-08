شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشبيلية يعلن عن توصله لاتفاق لضم لاعب وسط ريال مدريد، الإسباني إيسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي إشبيلية توصله لاتفاق لضم لاعب وسط ريال مدريد، الإسباني إيسكو.

ولم يجدد إيسكو عقده مع الريال، ومن المقرر أن يوقع عقدا لمدة عامين مع إشبيلية، بعد اجتيازه الكشف الطبي في وقت لاحق اليوم الاثنين.

إشبيلية يعلن عن توصله لاتفاق لضم لاعب وسط ريال مدريد، الإسباني إيسكو

وقال إشبيلية إن إيسكو (30 عاما)، متواجد بالفعل في إشبيلية لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

وستكون هذه ثالث صفقة للفريق الأندلسي هذا الموسم، بعد أن جلب المدافعين، ماركاو وأليكس تيليس، للمساعدة في تعويض رحيل جول كوندي ودييغو كارلوس.

ويلعب إيسكو مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادما من مالغا عام 2013، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الملكي في المواسم الماضية.

كما فقد إيسكو مكانه في تشكيلة المنتخب الإسباني بعد غيابه مع النادي الملكي.

وكان يولن لوبيتيغي، المدير الفني الحالي لإشبيلية، درب إيسكو عندما كان في أوج تألقه مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

ويفتتح إشبيلية مشواره في الدوري الإسباني أمام مضيفه أوساسونا يوم الجمعة المقبل.

وأنهى الفريق الأندلسي الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإسباني، ما يؤهله للمشاركة في نسخة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

كان إيسكو أعلن الرحيل عن ريال مدريد في أعقاب نهاية الموسم الماضي، ولم يتوصل لاتفاق مع أي ناد في الفترة الماضية، قبل أن يتدخل إشبيلية لإنقاذه.



وأوضح إشبيلية في بيان رسمي أن إيسكو وصل إلى مقر النادي وسيخضع لفحوصات طبية قبل توقيع التعاقد لمدة عامين، يوم الاثنين.

وأضاف:"توصلنا لاتفاق مبدئي مع إيسكو، على أن يصبح لاعب الوسط ثالث صفقات إشبيلية هذا الصيف. كل شيء على مايرام".



وأشار إشبيلية إلى أن إيسكو حقق انطلاقة جيدة في أكاديمية مالقا، ولفت الأنظار مبكرا في سن الـ14 عاما مع فالنسيا، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول في موسم 2010-2011، وشارك وقتها في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وعاد إيسكو إلى مالقا في صيف 2011 وقدم مستويات طيبة مع الفريق ومنه انتقل إلى ريال مدريد بعد عامين، وتألق مع "الملكي" قبل أن يتراجع مردوده بالتدريج في السنوات الأخيرة.

وحقق إيسكو العديد من الألقاب مع ريال مدريد، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات وكأس العالم للأندية (4) والدوري الإسباني (3).

حدد برشلونة اسم المدافع الذي يسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن مانشستر سيتي دخل في سباق التعاقد مع نفس اللاعب.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط الدفاع الذي يعاني من ضعف فني واضح وإصابات عديدة على مدار الموسم.



وتشير التقارير إلى أن برشلونة وقع اختياره على الفرنسي جوليس كوندي مدافع إشبيلية.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت في وقت سابق عن دخول مانشستر سيتي سباق التعاقد مع كوندي، ليزاحم برشلونة في الميركاتو الحالي.



وقالت الصحيفة إن السيتي يسعى للتخلص من المدافع الهولندي نيثان آكي، والتعاقد مع مدافع إشبيلية.

ورغم دخول النادي الإنجليزي سباق التعاقده مع كوندي، إلا أن برشلونة هو النادي المفضل للحصول على خدمات المدافع الفرنسي.

ويعمل برشلونة على صفقة تبادلية مع إشبيلية، تتضمن رحيل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى النادي الأندلسي مقابل الحصول على كوندي بالإضافة إلى مبلغ مالي مقبول.

تستعد اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتطبيق تقنيات جديدة في البطولة.

وتسعى الفيفا لتطبيق تقنيات جديدة في البطولة من شأنها أن تجعلها ممتعة أكثر، بالإضافة إلى تسهيل مهمة الحكام والاعبين.



وأصبح ملعب رامون سانشيز بيثخوان ملعب إشبيلية كمعمل تجارب لمونديال قطر 2022، من أجل تقليص الزمن الذي تستغرقه تقنية حكم الفيديو (فار) لرصد اللعبات التي تنطوي على تسلل.

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وتهدف التقنية إلى "زيادة الدقة وتوفير الوقت"، حسبما أكد خوسيه ماريا كروث جاياردو المسئول في نادي إشبيلية.



وكشف كروث خلال مقطع فيديو نشره النادي أن العمل الذي يقوم به مسئولو الفيفا بملعب سانشيز بيثخوان يستهدف "الارتقاء بنسبة الدقة وتقليص الوقت قدر الإمكان"، خاصة في مسألة اتخاذ قرار حيال تجاوز الخط والوقت المستغرق قبل إصدار قرار.

وأعلن إشبيلية في بيانه أن هناك اتجاها لقطع خطوة إضافية وأن الهدف النهائي هو "احتساب التسلل بشكل تلقائي دون تدخل بشري وبنسبة خطأ معدومة. لكن الطريق ليس سهلا ويتطلب الكثير من التجارب كي يصبح كل شيء معدا بعناية وألا تكون التقنية طاغية على اللعبة".

وسينطلق المونديال في قطر، لأول مرة في الشتاء، في الفترة ما بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.