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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفظ الروسي دانييل مدفيديف الاثنين بصدارة ترتيب محترفي التنس، في حين تقدم كل من البولندي هوبرت هوركاش والبريطاني كاميرون نوري مرتبة ليحتلا المركزين العاشر والـ11 تواليا.

وتوج مدفيديف بأول ألقابه هذا العام بفوزه الأحد بدورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة، منهيا سلسلة من خمس هزائم تواليا في المباريات النهائية بدأت في أواخر العام الماضي في دورة باريس للماسترز وتخللتها الخسارة في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام ضد الاسباني رافايل نادال بعد أن كان متقدما بمجموعتين.

الروسي دانييل مدفيديف يحتفظ بصدارة ترتيب محترفي التنس

وجاء تقدم الثنائي هوركاش ونوري، على حساب الإيطالي يانيك سينر المتراجع مرتبتين عقب قراره هذا الموسم عدم المشاركة في دورة واشنطن التي أحرز لقبها العام الماضي.

وتقدم الأسترالي نيك كيريوس، المتوج بدورة واشنطن في أول القابه منذ ثلاثة أعوام، 26 مركزا، ليحتل المرتبة 37 عالميا، في أفضل ترتيب لوصيف بطل النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، منذ فبراير 2020.

ولدى السيدات، لا تزال البولندية إيغا شفيونتيك متصدرة بفارق كبير عن الأستونية أنيت كونتافيت، فيما انتزعت الإسبانية باولا بادوسا المركز الثالث من اليونانية ماريا ساكّاري.

في المقابل، تقدمت الروسية داريا كاساتكينا، المتوجة الأحد بدورة سان خوسيه الأميركية، ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة التاسعة عالميا في أفضل ترتيب لها في مسيرتها.

وتراجعت الأميركية دانيال كولينز 8 مراتب لتخرج من العشر الأوليات وتحتل المركز السابع عشر عالميا.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. دانييل مدفيديف (روسيا) 7875 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 6760

3. رافائيل نادال (إسبانيا) 5620

4. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 5035

5. ستيفانوس تسيسيباس (اليونان) 5000

6. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 4770

7. كاسبر رود (النروج) 4685

8. أندري روبليف (روسيا) 3710

9. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3490

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3015 (+1)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8396 نقطة

2. أنيت كونتافيت (استونيا) 4476

3. باولا بادوسا (إسبانيا) 4190 (+1)

4. ماريا ساكاري (اليونان) 4190 (-1)

5. أنس جابر (تونس) 4010

6. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3366

7. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3116

8. غاربينيي موغوروسا (إسبانيا) 2886

9. داريا كاساتكينا (روسيا) 2800 (+3)

10. إيما رادوكانو (بريطانيا) 2772



بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أولا عالميا نصف النهائي لدورة لوس كوبوس المكسيكية على الملاعب الصلبة، بفوزه السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-2 و6-2 الخميس في ربع النهائي.

وواصل مدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو 6 أسابيع، وتحديدا منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الإسبانية في 23 يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروس نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

واحتاج مدفيديف إلى 79 دقيقة للتخلص من عقبة بيرانكيس بعدما كان عانى نسبيا الأربعاء للفوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا الصاعد من التصفيات 6-4 و6-3 في 90 دقيقة عندما حقق انتصاره الـ250 في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة الصربي ميومير كيتشمانوفيتش المصنف 38 عالميا والرابع في الدورة، والذي تغلب على الأمريكي براندون ناكاشيما، السادس، بنتبجة 6-2 و6-4.

وكان مدفيديف تغلب على كيتشمانوفيتش في الدور الثالث في وقت سابق لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في أواخر مايو الماضي في أول مواجهة بينهما.



ويستعد مدفيديف إلى الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز والتي توج بها العام الماضي على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، منافسه على صدارة التصنيف العالمي.

وسيضمن مدفيديف بقاءه في صدارة التصنيف العالمي في حال بلوغه المباراة النهائية لدورة لوس كوبوس وهو المركز الذي سيخوض به فلاشينغ ميدوز المقررة في الفترة بين 29 أغسطس الحالي والحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وبلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني نصف النهائي بتغلبه على الأمريكي ستيف جونسون 6-4 و7-6 (7-3).

ويلتقي أوجيه-ألياسيم في الدور المقبل مع البريطاني كامرون نوري الثالث أو المقدوني رادو ألبوت.