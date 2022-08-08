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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبدى الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، سعادته بأداء خط دفاع فريقه خلال الفوز على إيفرتون (السبت) في الدوري الإنجليزي.

مدرب تشيلسي يبدي سعادته بأداء خط دفاع فريقه

وفاز تشيلسي بشق الأنفس على إيفرتون في عقر داره بنتيجة 1-0، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، في مباراة تكون فيها خط دفاعه من الثلاثي البرازيلي تياجو سيلفا (37) والإسباني سيزار أزبيليكويتا (33 سنة) والسنغالي كاليدو كوليبالي (31 سنة).



ورغم أن الثلاثي قدم أداء مميزا في اللقاء فإن توخيل أكد أن الفريق يحتاج إلى جيل جديد من المدافعين مع تقدم السن باللاعبين المذكورين، ليتخطى مجموع أعمارهم الـ100 عام.

وكان تشيلسي فقد جهود المدافعين الألماني أنطونيو روديجر (29 عاما) والدنماركي أندرياس كريستنسن (26 عاما) في نهاية الموسم الماضي بعد انتقالهما إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين على الترتيب قبل أن يضم كوليبالي من نابولي الإيطالي.

وقال توخيل، لموقع تشيلسي على الإنترنت: "نحن سعداء جدا بوجود لاعبين مثل أزبليكويتا وتياجو وكاليدو، لكن من المهم أيضا أن يكون لدينا الجيل القادم لتسلم المسؤولية منهم في نهاية المطاف خلال السنوات المقبلة".

وأضاف: "تعتمد اللعبة بشدة على الجانب البدني.. هذا هو الواقع، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين آخرين لتناوب اللعب مع هؤلاء اللاعبين".

وواصل: "بصفة عامة، فإن الواقع يقول إن الثلاثي الخلفي والحارس وثنائي الوسط المدافع المتمثل في جورجينيو ونجولو (كانتي) كلهم في الثلاثينات من عمرهم".

وواصل توخيل: "هذا هو الحال وبينما نحن سعداء جدا بهؤلاء الأشخاص، فإننا نحتاج أيضا إلى التفكير في المستقبل".

يذكر أن تشيلسي، الذي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يستضيف غريمه اللندني المتصدر توتنهام هوتسبير (الأحد) في الجولة الثانية من المسابقة.



أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، بشأن اللاعبين الأفارقة وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان أوريليو دي لورينتيس صرّح في وقت سابق بأنه لن يتعاقد مع لاعبين أفارقة، إلا إذا قدموا ضمانات بعدم المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في كأس الأمم، التي تقام عادة في منتصف الموسم كل عامين.

جاء ذلك بعد بيع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي إلى تشيلسي الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية الحالية.

أصدر الكاف بيانا قال فيه إنه "يشعر بالذهول من التصريحات غير المسؤولية وغير المقبولة من رئيس نابولي بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الأفريقية".



وأضاف "نحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فتح تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي، الذي تندرج تعليقات تحت المادة 14 من لوائح اليويفا".

وشدد "كاف" على أنه "يلتزم بالدور الذي تلعبه كرة القدم في مختلف قارات العالم لتوحيد الناس من كافة الثقافات والأعراق والديانات. ليس لدينا أي شك في أن نابولي واليويفا ملتزمات مثلنا تماما بتلك الأهداف الإنسانية".

وتسائل الكاف مستنكرا: "هل رئيس نابولي سيفرض نفس القيود على لاعبي أمريكا الجنوبية وآسيا وباقي القارات (بخلاف إفريقيا)"؟

وأتم: "كأس الأمم الأفريقية هي البطولة الرئيسية لنا، وواحدة من البطولات العالمية الرائدة في كرة القدم، تم بث مباريات النسخة الأخيرة في أكثر من 160 دولة وجذبت أكثر من 600 مليون مشاهد".

وكشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي في وق تسابق، عن سادس صفقات برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وكانت العديد من التقارير قد كشفت عن اقتراب الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.



توماس توخيل، مدرب تشيلسي، أكد بالفعل رغبة ماركوس ألونسو في الرحيل عن "البلوز" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسط اهتمام برشلونة بضمه.

وقال توخيل في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن" البريطاني: "هذا هو الحال، ألونسو يحاول المغادرة، ووافقنا على هذه الرغبة، لهذا السبب لم يكن من المنطقي وضعه على أرض الملعب اليوم. كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".