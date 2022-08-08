شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وأنجولا فى البطولة الأفريقية لناشئات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب شابات كرة السلة تحت 18 سنة مع أنجولا اليوم فى ثالث مباريات البطولة الأفريقية التى تقام بمدغشقر وتستمر حتى 14 أغسطس، ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الثانية فى البطولة برفقة كل من: أنجولا وتنزانيا وغينيا.

تقام مباراة منتخب الشابات تحت 18 سنة مع نظيره الأنجولى فى السابعة مساء اليوم الاثنين بالبطولة التى تقام بمدغشقر، وسط طموحات للتتويج باللقب مثلما حدث فى النسخة الماضية التى أقيمت بالقاهرة 2020 وتوج بها لاعبات المنتخب الوطنى.

وفاز منتخب الناشئات فى أولى جولات البطولة على نظيره الغينى بنتيجة 38/111 ، ثم الفوز على تنزانيا بنفس النتيجة 38/111

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: مصطفى هدهود مدير فني، مصطفى فكري مدرب، علياء محمود مساعد مدرب، مشيرة عبد العليم إداري، أحمد الجويلي إحصاء، فاطمة محمود علاج طبيعي.



وتضم قائمة منتخب السلة تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله.