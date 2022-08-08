شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدرس عروض شراء وإعارة لاعبيه قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادي فاركو، فى الوقت الحالى، ملف الصفقات والعروض التى يتلقاها لاعبو الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني لحسم الملف مبكرًا وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

واستطلع مسئولو نادى فاركو رأي الجهاز الفني بقيادة البرتغالى نونو الميدا بشأن الموافقة على بيع التونسى عزمى غومة الظهير الأيسر للفريق البرتقالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تقديم النادي التونسى عرضاً رسمياً للتعاقد مع غومة في الصيف الحالي ووجود ترحيب مبدئي لدى إدارة فاركو بالموافقة على العرض التونسى.

كان عزمي غومة قد انضم إلى صفوف نادى فاركو بداية الموسم الجاري لمدة 4 سنوات مقبلة قادماً من الصفاقسى التونسى.

على صعيد مختلف، يحرص البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو، على معالجة العقم التهديفى لفريقه قبل مواجهة البنك الأهلى، بعدما كشفت المباريات الأخيرة للفريق البرتقالى فى المسابقة المحلية معاناته من أزمة هجومية واضحة فلم يسجل سوى 19 هدفا فى 29 مباراة.

وطلب البرتغالي نونو الميدا، المدير الفني لفريق فاركو، من إدارة النادى ضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقى متميز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق، الذي يعاني في الموسم الحالي بعد إصابة عمرو جمال بالصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى الفيفا بجانب إصابته أيضًا بالرباط الصليبى.