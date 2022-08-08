شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعين بالاتحاد لاستكشاف شباب الأهلى قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، بالمباريات السابقة للنادي الأهلي فى الدوري العام، خاصة مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالجولة 29، والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، لاستكشاف قدرات شباب الأهلي الذين خاضوا المباراة، قبل المواجهة المرتقبة بين المصري والفريق الأحمر.

ويستعد المصرى لمواجهة النادي الأهلي فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويسعى النادي المصري لصرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق فى أقرب وقت، استعداداً لمواجهة النادي الأهلي، حيث لم يحصل لاعبو المصري على مستحقاتهم لمدة 3 أشهر.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأخضر بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.