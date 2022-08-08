شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: البنك الأهلى يسعى للمشاركة فى البطولة العربية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن ناديه يمتلك منظومة إدارية محترفة ساعدت على ظهور فريق البنك الأهلي بشكل متميز فى الدوري هذا الموسم.

وأضاف كريم حسن شحاتة، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "النسخة الـ63 للدوري المصري الممتاز هذا الموسم قوية جداً، وهدفنا التواجد بالمربع الذهبي، واتحاد الكرة أعلن من قبل تأهل أصحاب المركز الخامس والسادس للبطولة العربية، لذا سنقاتل من أجل الفوز في المواجهات المقبلة وأشكر لاعبى فريق البنك الأهلي على التركيز الشديد والإصرار على الفوز طوال الموسم، ولولا سوء التوفيق فى بعض المباريات كان فريق البنك الأهلي في المربع الذهبي".

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن "خالد جلال المدير الفنى للفريق يبذل مجهودا مضاعفا فى التدريبات الجماعية لتجهيز جميع اللاعبين واللجوء لعملية التدوير بين لاعبي الفريق للتغلب علي ضغط المباريات حيث لعب فريق البنك الأهلي عدد كبير من المباريات في فترة زمنية قصيرة".

واختتم مدير الكرة بنادى البنك الأهلى تصريحاته قائلا، "صفقات الفريق الموسم المقبل ستكون فى أضيق الحدود، نظراً لتواجد قوام رئيسي متميز من لاعبي فريق البنك الأهلي والإعلان عن الصفقات سيكون عقب إنتهاء الموسم ومن خلال مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء أشرف نصار".