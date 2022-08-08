شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات تفصل الإسماعيلى عن خط نهاية الإيجبشيان ليج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، فى إعادة البسمة لوجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ.

واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للفريق قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوما قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد قرر تخفيض الحمل البدني على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقي 6 لقاءات خلال الشهر الجارى وهم ..





مواعيد مباريات الاسماعيلى المتبقية في الدوري الجولة الـ 30 .. الإسماعيلي × الاتحاد يوم 11 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 31 .. المصري × الإسماعيلي يوم 18 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 18 ” المؤجلة ” .. الأهلي × الإسماعيلي يوم 21 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني يوم 23 – 24 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش يوم 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش