شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 30 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة مباراتين تجمع طلائع الجيش مع إيسترن كومبانى باستاد جهاز الرياضة، وسيراميكا مع إنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 5 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.



جدول ترتيب الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك - 69 نقطة بيراميدز - 62 نقطة

الأهلى - 59 نقطة

فيوتشر – 48 نقطة

طلائع الجيش - 45 نقطة



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