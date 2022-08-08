شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف دولار راتبا شهريا للبرازيلى روجيرو ميكالى فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأولمبى، على راتب شهرى قيمته 70 ألف دولار بعد توقيع العقود رسمياً مع اتحاد الكرة لمدة موسمين حتى أولمبياد باريس 2024.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير، أن الثنائى عصام الحضرى ووائل رياض شيتوس نجمى منتخب مصر السابقين سيتواجدان فى تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى بقيادة روجيرو ميكالى.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "تأكد بصفة نهائية تواجد عصام الحضرى وشيتوس فى التشكيل النهائي للجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، وسيعلن اتحاد الكرة عن الجهاز بشكل كامل خلال ساعات قليلة".

وأنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، ليتولى قيادة المنتخب الأولمبي المصري. وأنهى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي اليوم الأحد، ليبدأ مهمته بشكل رسمي.

ويمتلك ميكالي مشوارًا مميزًا كمدير فني، خاصة على صعيد المراحل السنية الشابة، حيث قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى فى تاريخه فى كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، في أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.