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مزمار بلدى فى استقبال بعثة الأولمبياد الخاص للكرة النسائية بمطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال بعثة منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، عائدة من المشاركة في كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، والتى أقيمت بمدينة ديترويت الأمريكية خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس الجاري.

 

ويتواجد في مطار القاهرة، لاستقبال البعثة جميعة فرسان التحدي، برفقة فرقة المزمار والطبل البلدي، احتفاءً بفوز منتخب النساء المنتظر وصولها بعد قليل، على متن رحلة الخطوط الملكية الأردنية.

 

من المنتظر أن يستقبل بعثة منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، في مطار القاهرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويرافقه أيضا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث يتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة فور وصولها. 

 

واستطاعت لاعبات منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، من اقتناص الميدالية البرونزية من فريق جزر الكاريبي بعد تغلبهن عليهن بنتيجة 0/6 فى المباراة التى جمعتهن لتحديد المركز الثالث والرابع يوم الخميس الماضى بملعب كورنر بارك بمدينة ديترويت المستضيفة للكأس.

 

وحقق المنتخب الوطني فوزًا كبيرًا علي  حساب منتخب جزر الكاريبي بستة أهداف مقابل لا شيء فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي جمعتهما الجمعة الماضى، ليحقق المنتخب الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في إنجاز جديد يضاف إلي سجل إنجازات الأبطال من ذوي الهمم.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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