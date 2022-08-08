شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يفاوض مصطفى فتحى.. ورينيه فايلر خارج الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات قوية مع مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودى لضمه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "بعض التقارير السعودية بتقول إن مصطفى فتحى انقطع عن التدريبات لرغبته فى قبول عرض الأهلى، وبعض التقارير المصرية بتقول مينفعش اللاعب يروح الأهلى".

وأضاف شوبير، "أنا بقى بقولكم عندى معلومة أن الأهلى بيفاوض مصطفى فتحى، والأهلى لو عايز مصطفى فتحى هيجيبه بسهولة، سيبك من أى كلام بيتقال لأن التعاون السعودى اشترى اللاعب بيع نهائي من الزمالك واللاعب ليس لديه أي علاقة حالياً بالقلعة البيضاء".

وعن مفاوضات الأهلى مع فايلر قال شوبير، "حقيقى من إمبارح كم الرسائل اللى جتلى تقولى الحق ياكابتن فايلر قرب من الأهلى بعد مامشى من ناديه اليابانى وفسخ العقد، وبقولكم الأهلى لم يفاوض فايلر من قريب ولا من بعيد".

وأنهى نادى كاشيما إنتلرز الياباني مسيرة المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق، بعدما فسخ التعاقد معه بالتراضي بعدما استمر الأخير فى قيادة الفريق 8 أشهر فقط.

ونشر كاشيما أنتلرز بيانًا رسميًا، أعلن فيه فسخ عقد فايلر، بعد الهزيمة من سانفريس هيروشيما في الدوري الياباني بالتراضي لسوء النتائج.

وتراجع كاشيما أنتلرز للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى اليابانى برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر يوكوهاما إف مارينوس حيث لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الياباني، حيث تعادل 3 مرات، وخسر مبارتين.

كما ودع كاشيما أنتلرز كأس رابطة المحترفين اليابانية من الدور ربع النهائي، بالهزيمة من ناجويا جرامبوس.

وقاد فايلر كاشيما أنتلرز لمدة 8 أشهر فقط، حيث تولى المهمة في ديسمبر الماضي، ومن قبلها درب المدرب السويسري الأهلي من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2020.