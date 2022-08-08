شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: إزالة الضغوط سبب تطوير أداء ونتائج الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أحمد قناوى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على أداء اللاعبين فى مواجهة فاركو الأخيرة، رغم التعادل وفقدان الفريق نقطتين فى مشواره المحلي، مشيرًا إلى أن فريقه كان صاحب الكلمة العليا طوال التسعين دقيقة ولكن كان هناك إخفاق فى عدم ترجمة الفرص المتاحة لأهداف بسبب غياب التوفيق.

وقال مدرب الإسماعيلي فى تصريحات للموقع الرسمى، "من مكاسب الفريق أن هناك أكثر من لاعب يستطيع اللعب فى أكثر من مركز لسد عجز الفريق، وهذا الأمر ينطبق على محمد عادل الذي شارك فى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب زميله عصام صبحي الذي تعرض للإيقاف “.

وأضاف، مدرب الإسماعيلي، ”هذه الصفحة تم إغلاقها بالفعل وبدأنا التركيز على مواجهة الاتحاد المقبلة التي تعد فى منتهي الصعوبة، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها الفريق السكندري برحيل جهازه الفني بقيادة عماد النحاس “.

وتابع قناوي، ”حرصنا كجهاز فني على الاهتمام بالجانب النفسي لدى اللاعبين من أجل إزالة الضغوط الكبيرة على عاتقهم وهو ما أتى بثماره وبات الفريق في تطور ملحوظ على صعيد النتائج والأداء الفني والخططي “.

واختتم أحد عناصر جيل الـ 90 بالإسماعيلي تصريحاته قائلا، ”أؤكد للجميع أننا نلعب كل المباريات بهدف الفوز بغض النظر عن اسم المنافس، وسنقاتل من أجل تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية والصعود بجدول ترتيب المسابقة “.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يستضيف منافسه الاتحاد السكندري الخميس المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في مواجهة جماهيرية من الجانبين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري الممتاز.