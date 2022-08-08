شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ضحية.. عماد النحاس آخر ضحايا عاصفة تغيير المدربين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الاتحاد السكندري لقائمة الأندية التى ضربتها عاصفة تغيير المدربين في موسم مجنون تجاوز عدد المدربين الراحلين فيه عدد الأندية التى تشارك فى المسابقة، بعدما وصل مؤشر بروصة الراحلين لـ22 مدربًا.

فيوتشر والبنك الأهلي فقط هما الناجيان الوحيدان من رياح تغيير المدربين، و16 ناديا طالتهم ظاهرة الإقالات والاستقالات، بل إن بعضهم تجرع من هذا الكأس أكثر من مرة.

وقبل الاتحاد، انضم الأهلي والمقاولون العرب لقائمة تغيير المدربين، حيث قبل النادي الأحمر استقالة بيتسو موسيماني ليرحل برغبته، قبل أن يقبل المقاولون العرب استقالة محمد عودة لتراجع النتائج، وأقال إنبي حلمي طولان وأسند المهمة للبرتغالي فييرا، وكذلك النادى المصري البورسعيدي الذى فسخ عقده مع التونسي معين الشعباني وأسند المهمة للتوأم حسام وإبراهيم حسن.

ظاهرة رحيل المدربين بدأت فى الإسماعيلي بالمدرب طلعت يوسف، وحل مكانه الأرجنتيني خوان براون، قبل أن يترك المسؤولية لحمد إبراهيم، لكنه لم يستمر طويلا وأتى بدلا منه حمزة الجمل، ليكون الدراويش أكثر الأندية التى تعاقب عليها مدربون هذا الموسم.

بيراميدز والمقاصة والجونة طالتهم رياح التغيير أيضَا، حيث عيَّن الفريق السماوى تاكيس جونياس خلفاً لإيهاب جلال، فيما أقال نادى الجونة رضا شحاتة وتعاقد مع تامر مصطفى، قبل أن يقيل طارق مصطفى ويتعاقد مع طلعت يوسف، أما المقاصة فأسند المهمة لطارق حجاج بعد رحيل تامر مصطفى، وعاد مرة أخرى ومنح الفرصة للمدرب الشاب عيد مرازيق.

وفى الزمالك رحل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وحل مكانه جوزفالدو فيريرا، كما رحل مجدي عبد العاطي عن فريق فاركو ليتولى مكانه البرتغالي نونو ألميدا.

وفى المحلة رحل محمد عودة لقيادة المقاولون، فتعاقد زعيم الفلاحين مع عبد الحميد بسيوني، والذي رحل هو الآخر لقيادة سموحة، ليتولى المهمة فى الغزل المدرب الواعد مصطفى عبده، فيما رحل عماد النحاس عن المقاولون لقيادة الاتحاد السكندرى خلفا للعميد حسام حسن.

وترك علاء نوح تدريب إيسترن كومباني ليخلفه علاء عبد العال، كما تولى طارق العشري مسئولية طلائع الجيش خلفا لبسيوني، أما سيراميكا فأسند المهمة لأحمد سامي بعد رحيل هيثم شعبان.

وأخيراً انضم الاتحاد السكندري إلى القائمة بعد رحيل عماد النحاس عقب خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في الجولة 29، وكان محمد عودة قد سبق النحاس بالرحيل عن المقاولون العرب في الجولة 28 بعد الخسارة من فيوتشر بهدف نظيف ليتم إٍسناد المهمة إلى شوقي غريب.