من أجل أجندة الموسم المقبل.. اجتماع بين عامر حسين وروي فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

عقد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل تنسيق أجندة الموسم الكروي المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن عامر حسين وفيتوريا ناقشا ملامح أجندة المباريات، وتوقفات منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة تقديم عامر حسين شرحا تفصيليا لتوقفات المنتخب في الفترة الماضية، والتي وصلت إلى 108 أيام بسبب الارتباطات الخاصة بالبطولة العربية، ثم كأس أمم أفريقيا 2021، ثم التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، تليها تصفيات النسخة القادمة من أمم أفريقيا.

كما تم التطرق خلال الجلسة لجدول دوري الموسم الجديد ومعرفة طلبات فيتوريا بشأنه، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فيتوريا تولى مؤخرا تدريب منتخب مصر، بعقد يمتد 4 سنوات، لما بعد انتهاء كأس العالم 2026.