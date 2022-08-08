الكشف عن سبب غياب مصطفى فتحي عن التعاون.. وحقيقة اتفاقه مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية سعودية السر وراء غياب المصري مصطفى محمد، نجم التعاون السعودي، عن المعسكر الإعدادي للفريق في هولندا، استعدادًا للموسم الجديد، مشيرة إلى أن الأهلي ليس له علاقة بالأزمة.

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت في الأيام الماضية إلى غياب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون، الذي بدأ يوم 22 يوليو الماضي في مدينة ميرلو الهولندية، وينتهي يوم 16 أغسطس الجاري.

وربطت الصحف غياب مصطفى فتحي عن التعاون بالأخبار التي ربطته بالانتقال إلى صفوف الأهلي في الموسم الجديد.

لكن صحيفة "الرياضية" ذكرت صباح اليوم الإثنين أن "مصطفى محمد مُنع من السفر في مطار القاهرة، لأسباب تتعلق بأداء الخدمة العسكرية في مصر".

وأضافت الصحيفة أن إدارة التعاون السعودي، برئاسة الدكتور سعود الرشودي، تبحث عن حل لأزمة اللاعب من أجل إكمال مدة عقده مع الفريق.

وشددت "الرياضية" على أن الأخبار التي انتشرت بشأن اتفاق مصطفى فتحي مع الأهلي على الانتقال إليه هذ الصيف، وبالتالي غاب عن معسكر فريقه "غير صحيحة".

وانتقل مصطفى فتحي من الزمالك إلى صفوف التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، مقابل مليون دولار، حيث وقع اللاعب عقدًا حتى 2025.

ويتبقى للزمالك الحصول على نحو 400 ألف دولار مستحقات متأخرة من التعاون، هي قيمة الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال اللاعب.

وتألق مصطفى فتحي في النصف الثاني من الموسم الماضي، وقاد الفريق الأصفر للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل صاحب الـ28 عامًا 5 أهداف وصنع اثنين في 12 مباراة لعبها في المسابقة،

ويبدأ التعاون موسمه يوم 27 أغسطس الجاري بمواجهة الفتح في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.