مرتضى: لن أرد على تصريحات الخطيب الآن.. والنحاس لم يفوت للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه لن يرد على تصريحات محمود الخطيب، نظيره في الأهلي، مشيرًا إلى أن عماد النحاس، مدرب الاتحاد السكندري، لم يفوّت مباراة فريقه للقلعة الحمراء.

وفاز الأهلي، بتشكيلة تضم عددًا من الشباب، على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة على ستاد "برج العرب" مساء أمس الأحد، في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة، لكن الفريق الأحمر لعب مباراة أقل.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة "الشمس"، "هل يمكن أن أقول إن عماد النحاس باع مباراة الاتحاد لصالح الأهلي كما اتهموا عبدالحميد بسيوني بالتفويت للزمالك؟ لا يوجد تفويت، هناك فريق في يومه، وآخر ليس في يومه".

وأضاف "هل يمكن أن أقول إن الحكم إبراهيم نور الدين انحاز للأهلي وحكم ملاكي، ولم يذهب للفار ولا مرة؟ لا يمكن أن قول ذلك، علينا أن نحترم قرارات الحكام، وليس القرارات التي تعجبنا فقط".

وأكمل رئيس الزمالك "لا يصح أن يقيّم معلقو المباريات الأندية، معلق مباراة الأهلي والاتحاد ظل يمتدح الأهلي وقال إنه أعظم نادي في الكون، لكن لابد أن يعلم أن الأهلي كان يواجه فريقًا كبيرًا هو زعيم الثغر".

وبخصوص تصريحات الخطيب، علق مرتضى منصور "لن أرد على الخطيب الآن، لأني أركز مع فريقي في الدوري، وسأرد عليه لاحقًا بفيديوهات".