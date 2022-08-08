مصدر لمصراوي: حسين الشحات يصل القاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في النادي الأهلي عن وصول حسين الشحات، لاعب الفريق، إلى القاهرة اليوم الإثنين بعد إجراء جراحة في الركبة، فيما سافر علي معلول إلى تونس بعد حصوله على إجازة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الشحات عاد إلى القاهرة قادما من قطر بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة، حيث يقوم باستكمال علاجه في مصر على أن يعود مرة أخرى في المرحلة الأخيرة من العلاج، التي تسبق عودته للتدريبات.

وأضاف المصدر أن أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، قام بمتابعة حالة علي معلول بعد شكواه من إصابة في العضلة الخلفية في مباراة فاركو، وأن الفحص أثبت حاجة اللاعب إلى راحة تامة، ليقرر السفر إلى تونس.

وقررت إدارة النادي خضوع كريم فؤاد لفحص طبي اليوم بعد شكواه أمس من ألم في الركبة، لتحديد موقفه من المباراة المرتقبة أمام المصري، الأربعاء المقبل.

كذلك يخضع محمد أشرف للفحص بعد شكواه من إجهاد عضلي.