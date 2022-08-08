مصدر لمصراوي: 5 مرشحين لتدريب الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر في نادي الاتحاد السكندري وجود 5 مرشحين لخلافة عماد النحاس في تدريب الفريق.

وكان الاتحاد أعلن رسميا صباح الإثنين رحيل المدرب عماد النحاس وجهازه الفني، عقب الخسارة (0-3) أمام الأهلي في دوري we المصري.

وقال مصدر داخل نادي الاتحاد -تحفظ على الكشف عن هويته-، في تصريحات ليلا كورة إن هناك خمس مدربين مطروحين لخلافة النحاس، وهم ضياء السيد وحمادة صدقي وحلمي طولان ومحمد عمر ومختار مختار.

وحسب ما أكده المصدر، فإنه من المقرر أن يتم حسم هوية المدرب الجديد غدا.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة.