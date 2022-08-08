شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه وروى أجواش يقودان الزمالك أمام المقاصة فى غياب فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولي أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وروي أجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى مهمة القيادة الفنية للفريق خلال مواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدًا الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى.

وتشهد المباراة تواجد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك فى مقصورة استاد القاهرة، وغيابه عن المنطقة الفنية لإدارة المباراة بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الأخير أمام الجونة.

ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه وروي أجواش مهمة الإدارة الفنية للمباراة من المنطقة الفنية، على أن يمنح فيريرا تعليماته للجهاز الفنى من المدرجات، حيث سيكون البروفيسور صاحب القرار الأخير فى الإدارة الفنية للمباراة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، فى المقابل يدخل فريق المقاصة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 15 نقطة، حصدهم من 29 مباراة.