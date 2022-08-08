شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد "قاهر الإصابات" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادى الأهلى المعار لفيوتشر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"28" فهو من مواليد 8 أغسطس 1997، وهو من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول وقت أن كان المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى، وتم إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف المارد الأحمر فى الانتقالات الصيفية موسم 2016 وخرج معاراً لفيوتشر قبل انطلاق الموسم الجارى.

حسام البدرى مدرب الأهلى السابق اعتمد على اللاعب الشاب فى فترة توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، بل واستخدمه فى كل المراكز من الظهير الأيمن للأيسر لوسط الملعب للجناح، ولكن واجه اللاعب سوء حظ فى تلك الفترة، وحينها هاجمته الجماهير بشكل كبير بل وهاجمت المدير الفنى حسام البدري، لإصراره على الدفع باللاعب، بل وأطلق رواد السوشيال ميديا هجومهم على اللاعب والمدرب وأطلقوا على اللاعب ابن حسام البدرى، لإصراره على اللعب به ولاقتناعه بإمكانياته، بل وتحدث الكثيرين بأن الأهلي لو تعاقد مع "ميسي" فإنه سيكون بديلا لنيدفيد فى فترة تدريب حسام البدرى للأهلي.

ما بين عشية وضحاها، أصبح كريم نيدفيد معشوق الجماهير الأهلاوية، فى ظل تألقه الكروى إبان قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى مهمة تدريب الأهلى، والذى نجح فى إعادة اكتشاف اللاعب، بعد تعرضه لسيل من الانتقادات خلال الفترة الماضية، كادت تجعله يرحل عن الجزيرة.

"نيدفيد" تحت قيادة مارتن لاسارتى، قدم مستويات مميزة للغاية، ونجح فى الوصول إلى قمة النضوج الكروى، ليصبح أحد الأوراق الرابحة، والأسلحة الفتاكة والمدمرة للمارد الاحمر سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى حيث أصبح هداف الأهلى فى دورى الأبطال الأفريقى بثلاثة أهداف حتى جاءت الطامة الكبرى.

نيدفيد أصيب فى مباراة الأهلى والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وفاز فيها الأهلى بهدفين لهدف وأجرى جراحة فى غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفى الوقت الذى انتظر فيه جمهور الأهلى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لإجراء جراحة أخرى فى ألمانيا قبل أن يعود للملاعب ولكن وسط صعوبة للعودة لتشكيل الأهلى بسبب الغياب الطويل، ليقرر الخروج معاراً لفيوتشر لإثبات قدراته مجدداً وهو ماحدث بالفعل حيث حجز موقعاً أساسياً في تشكيلة الفريق الذى يشارك لأول مرة في تاريخه بالدوري الممتاز.

نيدفيد ظهر بشكل متميز ونجح فى قيادة فيوتشر للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة كأول بطولة فى تاريخ النادى.

وإجمالاً لعب كريم نيدفيد مع الأهلى 67 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 3330 دقيقة لعب، سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرة واحدة ومثلها للسوبر المحلى.