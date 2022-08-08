الامارات | نجم يونايتد السابق غيغز يمثل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على سيدتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل مدرب المنتخب الويلزي والجناح الدولي السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، راين غيغز اليوم أمام المحكمة بتهمة الاعتداء وسلوك عدائي وعنيف تجاه صديقته السابقة وشقيقتها، في قضية قلبت مسيرته التدريبية رأساً على عقب. ودفع الويلزي، البالغ 48 عاماً، ببراءته في التهم الموجهة إليه والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام هيئة المحلفين في محكمة "كراون كورت" في مانشستر، برئاسة القاضية هيلاري مانلي، حيث من المتوقع أن تستمر لفترة 10 أيام. واتُهم غيغز بالاعتداء على صديقته السابقة التي تعمل كمديرة علاقات عامة كايت غريفيل، ما تسبب لها في ضرر جسدي في الأوّل من نوفمبر 2020، وذلك عندما تم استدعاء الشرطة إلى منزله في مانشستر.

ووُجهت للويلزي، المولود في كارديف، تهمة الاعتداء المشترك على شقيقتها الصغرى إيما في نفس اليوم. كما يواجه تهمة التحكم والسلوك القسري تجاه كايت (36 عاماً) طوال علاقتهما والتي بدأت في عام 2017 وانتهت بالاعتداء المزعوم. وتشير التهم الموجهة إلى غيغز إلى أن سلوكه تجاه صديقته السابقة تضمن استخدام "العزلة، الاستخفاف، الإذلال، التحرش، الإهانة والإساءة"، علماً أن الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق في منزله في نوفمبر 2020 وأفرجت عنه بكفالة.

ونفى نجم يونايتد السابق هذه المزاعم ودفع ببراءته في المثول الأولي أمام المحكمة في أبريل من العام الماضي. علماً أنه كان من المقرر الاستماع إلى أقواله في يناير لكن المحاكمة تأخرت بسبب تراكم القضايا في المحاكم اثر تداعيات فيروس كورونا.

وتخلى غيغز عن منصبه مدرباً لمنتخب بلاده في يونيو بعد أن كان في إجازة منذ اعتقاله، معللاً قراره بأنه لا يريد أن يؤثر "الاهتمام المستمر بهذه القضية" على المنتخب وهو يستعد لكأس العالم هذا العام في قطر. ولا يزال غيغز طليقاً بكفالة مشروطة، مشدداً على انه يتطلع إلى "تبرئة اسمه".

وأنهى غيغز صاحب موهبة قلّ نظيرها في عالم الكرة المستديرة مسيرته في ملعب "أولد ترافورد" كأكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ كرة القدم الإنكليزية.

وكلاعب، حقق غيغز رقماً قياسياً بخوضه 963 مباراة على مدار 23 عاماً في صفوف "الشياطين الحمر"، حيث توج بـ 13 لقباً في الدوري، وفاز بمسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين، وأربع مرات في كأس إنكلترا في كأس الرابطة الإنكليزية ثلاث مرات.

أطلق مسيرته التدريبية في "أولد ترافورد" بتوليه منصب المدرب الموقت للفريق الأوّل في نهاية موسم 2013-2014 عقب إقالة الاسكتلندي ديفيد مويس، قبل أن يعمل مساعداً للمدرب الهولندي لويس فان غال لمدة عامين. وعُيّن غيغز مدرباً لمنتخب بلاده في يناير 2018 وساهم في تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 2020. اما مشاركة ويلز في نهائيات كأس العالم فستكون الثانية في تاريخها بعد مشاركة اولى عام 1958 في السويد.