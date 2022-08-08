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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فشل مانشستر يونايتد على أرضه، في أول اختبار رسمي لمدربه الجديد الهولندي إريك تين هاغ، عقب الخسارة أمام برايتون 1-2 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

ولاحقت الكاميرات وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم "الشياطين الحمر" الذي بدا ممتعضا بوضوح عبر تعبيرات شفتيه، خلال جلوسه على دكة البدلاء في الشوط الأول، في ظل رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعدما فقد الفريق فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حسب تقارير صحفية.

مانشستر يونايتد يفشل في أول اختبار رسمي لمدربه الجديد الهولندي



وشارك رونالدو، في الشوط الثاني للمباراة، ولكنه لم يتمكن من إنقاذ فريق "الشياطين الحمر" من الهزيمة، ويبدو أنه غير جاهز حتى الآن، كونه غاب عن الفترة التحضيرية للفريق، فلم يسافر المهاجم المخضرم، البالغ 37 عاما، مع بعثة فريق مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر يونيو الماضي، بعد أن حصل (رونالدو) على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، حسب ما ذكر يونايتد حينها.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة رونالدو، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في "البريمير ليغ" أنهاه في المركز السادس.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

كما أن نادي برايتون حقق أول فوز في تاريخه على مانشستر يونايتد في ملعبه "أولد ترافورد".

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة صادمة بنتيجة 1-2 أمام نظيره برايتون، على ملعبه "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن برايتون من تسجيل الهدف الأول عن طريق باسكال جروس في الدقيقة 30، قبل أن يعود نفس اللاعب بعد 9 دقائق لزيارة شباك حارس مرمى الشياطين الحمر، ديفيد دي خيا، محرزًا هدف الضيوف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.



وبعد هذه الخسارة، ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح الهولندي إيريك تين هاج أول مدرب لمانشستر يونايتد يخسر أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مواطنه لويس فان جال، الذي خسر أمام سوانزي سيتي في أغسطس/ آب 2014.

وسجل برايتون أول انتصار رسمي له على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، وذلك بعد تعادلين و11 خسارة سابقة.

من ناحية أخرى، تمثل الخسارة إحباطًا لجماهير الشياطين الحمر، فلم يفز فريقًا أبدًا بالدوري الإنجليزي بعد أن يبدأ موسم المسابقة بخسارة على أرضه، حيث استمر هذا الأمر منذ موسم 1984-1985، حيث كان نادي إيفرتون آخر فريق ينجح في تحقيق ذلك.

وبتسجيله هدفي اللقاء، فقد سجل باسكال جروس 6 أهداف في البريميرليج أمام مانشستر يونايتد، أكثر من أي فريق آخر في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

وفي نفس السياق، ذكرت شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات أن 32% من أهداف جروس في الدوري الإنجليزي جاءت في شباك اليونايتد.



بات نادي مانشستر يونايتد مهددا بخسارة لقب الدوري الإنجليزي للموسم العاشر على التوالي، رغم أنه لم يلعب سوى مباراة وحيدة.

وخسر مانشستر يونايتد من ضيفه برايتون بنتيجة 1-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعلى الرغم من أن هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فإنه أصبح قريبا من فقدان اللقب بسبب عقدة عمرها 38 عاما.

ووفقا لحساب "مسترشيب" للإحصائيات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن آخر مرة فاز فيها فريق بلقب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أول مباراة يعود إلى 38 عاما.



وحدث الأمر في موسم 1984-1985، عندما خسر إيفرتون أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي، قبل أن ينجح في الحصول على اللقب.

ويبحث "الشياطين الحمر" عن استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 10 سنوات، منذ الحصول على اللقب للمرة الـ20 والأخيرة في موسم 2012-2013.

ومنذ ذلك الحين، تعاقب على تدريب مانشستر يونايتد 6 مدربين، بعد رحيل المدرب التاريخي أليكس فيرجسون، آخرهم الهولندي إيريك تين هاج، الذي خسر مباراته الرسمية الأولى مع الفريق.