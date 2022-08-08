شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "كاف" يرد ببيان شديد اللهجة على تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأحد، بيانا شديد اللهجة، للرد على تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، حول شرط التعاقد مع اللاعبين الأفارقة.

وصرح دي لورينتيس بأنه يرفض التعاقد مع لاعبين أفارقة مرة أخرى، ما لم يوقعوا اتفاقا على عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي تقام خلال منتصف الموسم كل عامين.

"كاف" يرد ببيان شديد اللهجة على تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي



وقال "كاف" في بيانه: "نشعر بالذهول من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة من رئيس نابولي، بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الإفريقية".

ومضيفا: "نحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فتح تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي".

وأكمل: "نلتزم بالدور الذي تلعبه كرة القدم في مختلف قارات العالم لتوحيد الناس من كافة الثقافات والأعراق والديانات، ليس لدينا أي شك في أن نابولي واليويفا ملتزمان مثلنا تماما بتلك الأهداف الإنسانية".

وتساءل "الكاف": "هل رئيس نابولي سيفرض نفس القيود على لاعبي أمريكا الجنوبية وآسيا وباقي القارات بخلاف إفريقيا؟".

وتابع: "كأس الأمم الإفريقية هي البطولة الرئيسية لنا، وواحدة من البطولات العالمية الرائدة في كرة القدم، وتم بث مباريات النسخة الأخيرة في أكثر من 160 دولة، وجذبت أكثر من 600 مليون مشاهد".

يذكر، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية، عادة ما تقام في الشتاء كل عامين، هو ما يفقد الأندية الأوروبية نجومها في وسط الموسم.



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ "كاف"، السبت، عن موعد سحب قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم (2022-2023).

وقال الـ "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن مراسم سحب القرعة ستجرى اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر، أن تجرى مباريات الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11 سبتمبر – الإياب من 16 إلى 18 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9 أكتوبر – الإياب من 14 إلى 16 أكتوبر

الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفدرالية: الذهاب من 2 إلى 9 نوفمبر 2022

يذكر أن الوداد البيضاوي المغربي قد توج بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، على حساب الأهلي المصري.

كما توج النادي المغربي الآخر نهضة بركان، بلقب النسخة الماضية لكأس الكونفدرالية، بعد الفوز في النهائي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قررت في وقت سابق، العودة لإقامة نهائي مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية)، بنظام المباراتين (ذهابا وإيابا)، بدلا من نظام المواجهة الواحدة.

كشف الهولندي، جيورجينو فينالدوم، لاعب نادي روما الإيطالي الجديد، عن رأي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وزميله السابق، بشأن خطوة انتقاله لفريق العاصمة الإيطالية.

الهولندي فينالدوم يكشف رأي محمد صلاح في انتقاله إلى رومارسميا.. روما يتعاقد مع نجم ليفربول الأسبق (فيديو)

وانتقل فينالدوم من باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف روما على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين يورو مع أحقية الشراء.

وقال فينالدوم في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي، بشأن رأي صلاح وكذلك كيفن ستروتمان زميله في منتخب هولندا بشأن الانتقال لروما: "كل من تحدثت إليهم قالوا إنها خطوة جيدة في مشواري، ومنهم صلاح بالطبع".

وأضاف: "حينما شاهدت ما قام به النادي من أجل ضمي، ورغبة مسؤوليه الحقيقية في التعاقد معي، ورأيت حب الجماهير، عرفت أنني اتخذت القرار الصحيح".

وأكمل: "لقد اندهشت كثيرا. الجماهير هنا تقدرك وسعيدة بوجودك، والنادي رائع، إنه شعور مميز حقا أن ترى الجمهور سعيد بك".

وعن دور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه الجديد في انتقاله إلى روما عقب فينالدوم بقوله: "لقد تحدثنا قليلا، سأحتاج لبعض وقت للتعرف على النادي، لقد قال لي الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب، إنه مدرب خبير ومنحني شعورا إيجابيا".

وعن فوز روما الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فريقه السابق فينورد الهولندي، رد بقوله: "هذا الأمر جرحني ويؤلمني حتى الآن".

وتزامل جورجينيو فينالدوم (31 عاما) مع صلاح في ليفربول خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بينما لعب "الفرعون" المصري لفريق العاصمة الإيطالية ما بين عامي (2015 و2017).