شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة فى مهمة صعبة بآخر 5 مباريات فى الدورى قبل لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهمة شبه مستحيلة يخوضها فريق مصر المقاصة فى المباريات المتبقية للفريق الفيومي بمسابقة الدوري العام، بعدما تأكد هبوط الفريق "إكيلنيكياً" فى ظل تواجده بالمركز الأخير بالمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الـ 18 والأخير فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 مباريات وخسر 18 لقاءً، وسجل لاعبو المقاصة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.

المباريات المتبقية لمصر المقاصة

ـ مصر المقاصة والزمالك فى الجولة 30: 8 أغسطس

ـ مصر المقاصة والمقاولون في الجولة 31: 19 أغسطس

ـ مصر المقاصة وغزل المحلة فى الجولة 32: 23 أغسطس

ـ مصر المقاصة وسموحة في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ مصر المقاصة وفيوتشر في الجولة 34: 29 أغسطس.