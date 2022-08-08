شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه إيسترن كومباني بهدف اقتحام المربع الذهبي للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش نظيره إيسترن كومباني فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، في انطلاق الجولة 30 من الدوري المصرى الممتاز هذا الموسم، باستاد جهاز الرياضة العسكري.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، فاز 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 50 هدفا.

وفى المقابل يتواجد الطلائع فى المركز الخامس برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 12 وخسر في 6 لقاءات، من أصل 29 مباراة خاضها الفريق العسكرى فى مسابقة الدورى هذا الموسم.

واستعاد إيسترن كومباني لأول مرة كل اللاعبين المصابين، باستثناء مهاجمه أحمد أمين قفة الذي يواصل عملية التأهل من الإصابة فى العضلة الضامة التى غاب بسببها أكثر من 10 مباريات، بعد تجدد إصابته مرة أخرى.

وعاد للتدريب كل من الحسيني طه الذي تعافى من مزق الأنكل، وأحمد حجي بعد التعافي من الخلفية، وقبلها عبدالعزيز موسى ومحمد خليفة ما يمنح علاء عبدالعال الراحة فى اختيار التشكيل الأساسي من أجل محاولة الهروب من شبح الهبوط.

فيما تأكد غياب على الفيل لاعب فريق طلائع الجيش عن مباريات فريقه لنهاية الموسم بعدما اثبتت الأشعة اصابته بتمزق فى العضلة الخلفية وذلك خلال مبارة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ 28 لمسابقة الدورى والتى فاز بها الطلائع بهدفين مقابل هدف.